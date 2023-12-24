Важно сохранить веру в чудо - Александр Кадлубай поздравил воспитанников Могилевского профтехучилища закрытого типа.

К воспитанникам Могилевского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа № 2 деревообработки в рамках акции ´Наши дети´ в гости с подарками сегодня приехали заместитель министра образования Александр Кадлубай и заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко .
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