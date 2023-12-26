Армия России сорвала пять попыток ротации ВСУ у двух поселков в ДНР

На Южно-Донецком направлении специальной военной операции российские военные сорвали пять попыток ВСУ провести ротацию боевиков и нанесли удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации двух бригад противника.
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