EMSC: Возле берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,9

Возле берегов Королевства Тонга в Тихом океане специалисты зафиксировали землетрясение. Соответствующую информацию во вторник, 18 июня, опубликовал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
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