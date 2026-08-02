Отказ от смертной казни в России: как это было

В России смертная казнь фактически не применяется с конца XX века. Как напоминает издание «Ведомости», отказ от высшей меры наказания стал результатом длительного процесса, связанного с международными обязательствами и решениями Конституционного суда.
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