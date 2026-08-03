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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Собянин рассказал, как обновят корпуса Морозовской больницы

Корпуса 11 и 22а начали обновлять на территории Морозовской детской городской клинической больницы. По словам Сергея Собянина, в них находятся неонатологическое отделение и центр расширенного неонатального скрининга.

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