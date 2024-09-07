Бастрыкин поручил проверить пермский ночной клуб, где спаивают подростков

На заведение неоднократно поступали жалобы в телеграм-каналах.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить отчет о результатах проверки сообщений о продаже алкоголя и наркотиков несовершеннолетним в одном из ночных клубов Перми.
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