«Не виноватая я — Путин, вот кто Германией «рулит», — глава МИД ФРГ Бербок и ее поиск виноватых

Экс-батутистка всея Европы — Анналена Бербок решила подвести итоги поведав о том, что наворотила правительство Шольца в уходящем году, и чем лично она, министр иностранных дел, отметилась, а заодно напомнила о тлетворном влиянии «агрессивных русских».