Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты

© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Петро Порошенко" Представители украинской элиты и связанные с ними СМИ на этой неделе активно обсуждали скандал с депутатом от "Слуги народа" и приближенным главы Офиса президента Николаем Тищенко (Андрея Ермака он называет своим кумом).