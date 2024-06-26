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Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты

Мошеннические кол-центры и частные армии. Что обсуждают представители украинской элиты

© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Петро Порошенко" Представители украинской элиты и связанные с ними СМИ на этой неделе активно обсуждали скандал с депутатом от "Слуги народа" и приближенным главы Офиса президента Николаем Тищенко (Андрея Ермака он называет своим кумом).

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