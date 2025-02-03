Почему может измениться цвет глаз у человека?

Цвет глаз человека определяется количеством пигмента меланина, который вырабатывается организмом. У новорожденных часто наблюдаются голубые глаза, однако до трех лет цвет может измениться, становясь карим, что свидетельствует о повышенном уровне меланина.
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