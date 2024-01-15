TB/Javad Parsa/via REUTERS ATTENTION EDITORS Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок в беседе с Deutschland Kurier раскритиковал политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса и отметил, что президент Украины Владимир Зеленский лишь смотрит, "где можно взять что-нибудь еще".
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