TB/Javad Parsa/via REUTERS ATTENTION EDITORS Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок в беседе с Deutschland Kurier раскритиковал политику федерального правительства на фоне бюджетного кризиса и отметил, что президент Украины Владимир Зеленский лишь смотрит, "где можно взять что-нибудь еще".