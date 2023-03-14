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Уровень жизни в Болгарии по сравнению с Россией

Уровень жизни в Болгарии по сравнению с Россией

Многие люди в поисках новой жизни принимают решение переехать в другую страну. Там можно получить гораздо большие перспективы по сравнению с проживанием в России, но прежде чем делать шаг, нужно тщательно все спланировать, взвесить все за и против.

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