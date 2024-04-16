Камчатка запретит мигрантам работу в такси

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил о том, что к концу весны этого года вводится запрет на работу иностранных граждан, работающих по патентам, в сфере пассажирских перевозок на легковом такси.
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