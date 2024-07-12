Жизнь по-кайфу закончилась: приезжим поколтившим местных, закрыли въезд

Ха! Так от мастурбеков "правоохранительные органы" получают больше!!! Поэтому ничего и не видят.

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demyr150648

эТО МЭРОВ - В ЗОНУ! а ЭТУ ЧЕРНОЖОПУЮ ШВАЛЬ - ПРОСТО ЛИШИТЬ ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ЖИЗНЬ! и РАЗРЕШИТЬ СЛАВЯНАМ ИМЕТЬ НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ. вОТ ТОГДА ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ РЕЗКО ПОУБАВИТСЯ. вОТ ТАКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРЕДЛАГАЮ!