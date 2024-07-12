Жизнь по-кайфу закончилась: приезжим поколтившим местных, закрыли въезд

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Комментарии
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M
Malina
Ха! Так от мастурбеков &quot;правоохранительные органы&quot; получают больше!!! Поэтому ничего и не видят.
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2 час.
Александр Мурзин
Магазин сжечь, чурок избивших россиян кастрирова, отрезать уши и в тюрьму.
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2 час.
d
demyr150648
эТО МЭРОВ - В ЗОНУ! а ЭТУ ЧЕРНОЖОПУЮ ШВАЛЬ - ПРОСТО ЛИШИТЬ ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ЖИЗНЬ! и РАЗРЕШИТЬ СЛАВЯНАМ ИМЕТЬ НАРЕЗНОЕ ОРУЖИЕ. вОТ ТОГДА ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ РЕЗКО ПОУБАВИТСЯ. вОТ ТАКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРЕДЛАГАЮ!
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1 час.

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