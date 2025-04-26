Китай готов вместе с единомышленниками противостоять протекционизму — МИД

К объединению с единомышлениками для отстаивания многополярного мира и совместной борьбы с протекционизмом готов Китай, твердо стоящий «на правильной стороне истории», заявил министр иностранных дел КНР Ван И по поводу американских тарифов, 26 апреля сообщает пресс-служба МИД КНР.
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