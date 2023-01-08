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Фиала сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом». Он набрал первые 40 очков за «Кингс» быстрее всех за 17 лет

Фиала сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом». Он набрал первые 40 очков за «Кингс» быстрее всех за 17 лет

Кевин Фиала сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом». 26-летний швейцарец помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Голден Найтс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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