Вице-премьер Киргизии выступил против переименования русских сёл

Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов выразил несогласие с предложением депутата Жанара Акаева о массовом переименовании русских сел в Чуйской области, подчеркнув важность сохранения исторического и культурного наследия страны.
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