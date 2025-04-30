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Уговоры Уиткоффа не сработали: Путин стоит на своём. Россия выдвинула условие к мирному соглашению – Bloomberg

Уговоры Уиткоффа не сработали: Путин стоит на своём. Россия выдвинула условие к мирному соглашению – Bloomberg

Царьград ФОТО: Lev Radin/Globallookpress Спецпосланник США Стив Уиткофф не смог уговорить президента России Владимира Путина заморозит конфликт по линии боевого соприкосновения, пишет Bloomberg.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Верной дорогой идете, президент Путин!
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