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Новый вид антибиотика сможет бороться даже со смертельными супербактериями

Новый вид антибиотика сможет бороться даже со смертельными супербактериями

Американские ученые смогли произвести новый вид антибиотика, который позволяет бороться с супербактериями, ранее неподвластными лекарствам.

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