РИА Новости: Киев сможет применять боеприпасы JSOW без двигателей только с F-16

Украинские власти долгое время просили у США ракеты JASSM, которые способны поражать цели на расстоянии до 900 км, однако Белый дом вместо этого пообещал Киеву JSOW без двигателей — боеприпасы AGM-154 Joint Standoff Weapon, которые тоже можно назвать дальнобойным оружием, пишет РИА Новости.
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