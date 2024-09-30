РИА Новости: Киев сможет применять боеприпасы JSOW без двигателей только с F-16

Украинские власти долгое время просили у США ракеты JASSM, которые способны поражать цели на расстоянии до 900 км, однако Белый дом вместо этого пообещал Киеву JSOW без двигателей — боеприпасы AGM-154 Joint Standoff Weapon, которые тоже можно назвать дальнобойным оружием, пишет РИА Новости.