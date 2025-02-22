На Сахалине троих рыбаков унесло на оторвавшейся льдине

Сегодня спасателям Сахалинской области поступила информация о том, что возле 63-го километра дороги из Южно-Сахалинска до Охи мужчин, рыбачивших на льду, оторвало от берега, сообщает пресс-служба МЧС региона.
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