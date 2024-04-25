Врач назвал неочевидную причину насморка. Сладкоежки, это про вас

Лор Зайцев: сахар провоцирует заболевание околоносовых пазух. Насморк частая проблема во время болезни или при аллергии, но есть люди, которых насморк, может мучить в любое время года и при любых обстоятельствах.
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