США призвали Генассамблею ООН поддержать резолюцию по Украине

ТАСС/Валерий Шарифулин США призвали Генассамблею ООН поддержать американскую резолюцию по конфликту на Украине, выступить против поправок и проголосовать против альтернативной резолюции, которую подготовил Киев и его западные союзники.
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