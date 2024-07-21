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Карпин определил задачу ФК "Ростов" на сезон

Карпин определил задачу ФК "Ростов" на сезон

Предыдущий сезон РПЛ "Ростов" завершил на седьмом месте.Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назвал главную задачу в новом сезоне Российской премьер-лиги.

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