ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 января 2023 года

Энергия дня четырнадцатого января две тысячи двадцать третьего года. Код 887 =Будучи собой, ты, не ведая о том, вдохновляешь других на то, чтобы быть собой! = Ваша Целостность становится твёрдой опорой на всю оставшуюся Жизнь = Время всё расставляет на свои места, показывает нам кто есть кто, и кто чего стоит ="Всегда быть в хорошем настроении есть самое лучшее доказательство Мудрости" = Дай Бог найти каждому такого человека, с которым он доживёт до старости и в Любви, и в Радости!= Если к Истине добавить туманную тайну и витиеватую драму - получится мистика =Если ты познаешь свой собственный Мир, тебе больше не нужно будет бояться = И всё потерянное обнаружится и всё найденное потеряется.