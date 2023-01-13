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  • Юрий Ильинов
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  • Antanas
    Когда идеш басиком  чуствуеш МИР.Когда чуствуеш искркенно- чуствуеш людей.Прекрасно сказано.👍👍👍👍👍👍👍ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 я...
  • Antanas
    Мне понравилось этот- Мы рождаимся с криком умираем со стонами остаётся жить со смехом.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 я...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 января 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 января 2023 года

Энергия дня четырнадцатого января две тысячи двадцать третьего года. Код 887 =Будучи собой, ты, не ведая о том, вдохновляешь других на то, чтобы быть собой! = Ваша Целостность становится твёрдой опорой на всю оставшуюся Жизнь = Время всё расставляет на свои места, показывает нам кто есть кто, и кто чего стоит ="Всегда быть в хорошем настроении есть самое лучшее доказательство Мудрости" = Дай Бог найти каждому такого человека, с которым он доживёт до старости и в Любви, и в Радости!= Если к Истине добавить туманную тайну и витиеватую драму - получится мистика =Если ты познаешь свой собственный Мир, тебе больше не нужно будет бояться = И всё потерянное обнаружится и всё найденное потеряется.

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