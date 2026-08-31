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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Акции «М.Видео» выросли на 13% на фоне резкого прироста продавцов на маркетплейсе

Акции «М.Видео» выросли на 13% на фоне резкого прироста продавцов на маркетплейсе

Акции «М.Видео» взлетели на 13% на новости о резком приросте селлеров на маркетплейсе компании. Продавцы, традиционно работавшие через Ozon и Wildberries, теперь присматриваются к другим площадкам из-за атак беспилотников и связанных с ними уничтожением товаров и неопределенности относительно компенсаций .

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