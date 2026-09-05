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От блокады к суете: как меняется стратегия США в отношении Ирана

От блокады к суете: как меняется стратегия США в отношении Ирана

США нанесли удар по иранскому танкеру вблизи острова Харк. По всей видимости, это попытка Вашингтона скопировать иранскую стратегию «танкер за танкер», которую Тегеран уже давно и успешно применяет на практике.

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