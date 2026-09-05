От блокады к суете: как меняется стратегия США в отношении Ирана

США нанесли удар по иранскому танкеру вблизи острова Харк. По всей видимости, это попытка Вашингтона скопировать иранскую стратегию «танкер за танкер», которую Тегеран уже давно и успешно применяет на практике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Социология демонс...
- СТ "Люди как подопыт...
- Трамп выходит на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым