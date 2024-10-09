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Андрей Ильницкий. Глубинные войны. Технологии ментального противоборства

Андрей Ильницкий. Глубинные войны. Технологии ментального противоборства

Разделение Российской Федерации для последующего тотального истребления проживающего там местного населения по плану "Вырезание Русской Культуры из Мировой" и замены его рабами из Азии и АфрикиКлаузевиц – неактуален.

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