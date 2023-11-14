Российские ВКС «наказали» сирийских боевиков за обстрелы армии САР

МО РФ: ВКС 11 ноября поразили объекты боевиков в Сирии, обстрелявших войска САР Российские Воздушно-космические силы (ВКС) 11 ноября нанесли авиаудары по объектам незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб, причастных к обстрелам позиций войск правительства Сирийской Арабской Республики (САР), сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
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