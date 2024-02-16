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Овечкин считает, что Кучеров проводит феноменальный сезон в НХЛ

Овечкин считает, что Кучеров проводит феноменальный сезон в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин лестно высказался о своем соотечественнике Никите Кучерове, который выступает в "Тампе-Бэй Лайтнинг", и выразил надежду, что тот сможет выиграть гонку бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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