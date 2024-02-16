Овечкин считает, что Кучеров проводит феноменальный сезон в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин лестно высказался о своем соотечественнике Никите Кучерове, который выступает в "Тампе-Бэй Лайтнинг", и выразил надежду, что тот сможет выиграть гонку бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии