Овечкин считает, что Кучеров проводит феноменальный сезон в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин лестно высказался о своем соотечественнике Никите Кучерове, который выступает в "Тампе-Бэй Лайтнинг", и выразил надежду, что тот сможет выиграть гонку бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).