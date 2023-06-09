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Находящийся в зоне СВО Рогозин показал на видео фрагмент сброшенного украинского дрона-камикадзе, названного ВСУ «небесной карой»

Находящийся в зоне СВО Рогозин показал на видео фрагмент сброшенного украинского дрона-камикадзе, названного ВСУ «небесной карой»

Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне российской спецоперации, продемонстрировал на видео фрагмент сброшенного врагом беспилотника-камикадзе, который Вооруженные силы Украины назвали «небесной карой».

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