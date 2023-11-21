Контрабандист раскрыл особенности перевозки мигрантов к финской границе. Почему беженцы едут в ЕС через Россию?

Частный перевозчик нелегальных мигрантов Хусейн (имя изменено) в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о нюансах своей работы: почему люди покидают Ближний Восток и едут в страны Европейского союза через Россию, как это им удается и сколько они за это готовы заплатить.