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Neuralink показала, как пациент с помощью мысли сказал «Я люблю тебя»

Neuralink показала, как пациент с помощью мысли сказал «Я люблю тебя»

Видео демонстрирует работу мозгового интерфейса Neuralink, который преобразует сигналы мозга участника клинического исследования в речь 16 сентября 2026 года компания Neuralink опубликовала 23-секундное видео с подписью A beautiful surprise.

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