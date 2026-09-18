Neuralink показала, как пациент с помощью мысли сказал «Я люблю тебя»

Видео демонстрирует работу мозгового интерфейса Neuralink, который преобразует сигналы мозга участника клинического исследования в речь 16 сентября 2026 года компания Neuralink опубликовала 23-секундное видео с подписью A beautiful surprise.
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