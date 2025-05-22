Кобяков назвал украинский кризис внутренним процессом СССР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. Украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена и он всё ещё «где-то существует», заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.