На колени перед ними падать когда начнём? Рассказываю, почему приезжие становятся только наглее и кто в этом виноват

Андрей Павлов

Ну поскольку у нас капитализм, власть в первую очередь озабочена поддержкой крупного капитала, остальное, в первую очередь вверенный ей народ, по остаточному принципу. А поскольку мигранты бизнесу выгодны, то народ перетопчется. И настолько нагло уже демонстрируют пренебрежение к нам, что оторопь берет. По закону мы не имеем права организовываться хотя бы на митингах (только одиночные пикеты!) без высочайшего дозволения. Даже создающиеся от безисходности безоружные дружины вызывают наверху настороженность. Вот цитата из другой статьи : "... силовики (в частности, ФСБ) обеспокоены появлением в России антимигрантских народных дружин." Во как! сами ни хрена не делают (рейды не в счет, сотню замели, а сто тысяч запустили). То есть обеспокоиться наличием организованных диаспор им то ли не дают сверху, то ли сами не хотят, то ли в доле. Правильно, с дружин что возьмешь.