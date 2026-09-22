Священник: клептомания не делает кражу менее греховной

Клептомания, даже будучи психическим расстройством, не снимает с человека ни уголовной, ни нравственной ответственности за кражу Клептомания, хоть и является расстройством и болезненным влечением, не освобождает человека от ответственности за совершенные грехи, отметил в интервью RT священник Владислав Береговой.