Священник: клептомания не делает кражу менее греховной

Клептомания, даже будучи психическим расстройством, не снимает с человека ни уголовной, ни нравственной ответственности за кражу Клептомания, хоть и является расстройством и болезненным влечением, не освобождает человека от ответственности за совершенные грехи, отметил в интервью RT священник Владислав Береговой.
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