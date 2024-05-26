В Екатеринбурге состоялась мировая премьера мюзикла «Человек, который смеется»

Екатеринбургский театр музыкальной комедии представил мюзикл «Человек, который смеется». Сюжет был адаптирован Александром Шишовым из оригинального романа в виде зонг-оперы, а затем преобразован в мюзикл с помощью композитора Сергея Дрезнина и режиссера Нины Чусовой, сообщает «Российская газета».