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  • Андрей
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    Пусть едут в свой кишлак и там командуют, а здесь пусть живут по нашим законам«У русских слишко...
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