Гол Овечкина помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Филадельфию»

До рекорда Гретцки россиянину осталось шесть шайб.фото: alexander-ovechkin.comВстреча «Вашингтон» — «Филадельфия Флайерс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ночь на 21 марта завершилась со счетом 3:2.