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Девять стран Европы предложили лишить МОК финансирования Евросоюза

Девять стран Европы предложили лишить МОК финансирования Евросоюза

Решение МОК от 7 июля восстановить Олимпийский комитет России и снять ограничения с российских атлетов вызвало резкую реакцию в Европе: девять стран потребовали исключить комитет и лояльные к россиянам федерации из программ финансирования Евросоюза.

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