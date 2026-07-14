Девять стран Европы предложили лишить МОК финансирования Евросоюза

Решение МОК от 7 июля восстановить Олимпийский комитет России и снять ограничения с российских атлетов вызвало резкую реакцию в Европе: девять стран потребовали исключить комитет и лояльные к россиянам федерации из программ финансирования Евросоюза.
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