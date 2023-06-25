Почему в Хуньчуне пялятся на туристов, и за что поощрят двух осужденных: новости недели

Почему в Хуньчуне пялятся на россиян: мы едем смотреть на китайский колорит, они — на насСпустя три пандемийных года открылась одна из самых любимых стран каждого приморца и одна из самых загадочных стран для жителя центральной части России, конечно же, Китай.
Популярные статьи
- В Венгрии состоялось торжественное открытие российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- На Южно-Донецком направлении военнослужащий морской пехоты ТОФ сбил шесть самолетов и два вертолета противника
- Санитарная обработка территории - одна из приоритетных задач ликвидации последствий ЧС в Херсонской области
Свежие комментарии