Почему в Хуньчуне пялятся на туристов, и за что поощрят двух осужденных: новости недели

Почему в Хуньчуне пялятся на россиян: мы едем смотреть на китайский колорит, они — на насСпустя три пандемийных года открылась одна из самых любимых стран каждого приморца и одна из самых загадочных стран для жителя центральной части России, конечно же, Китай.