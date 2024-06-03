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Ефимов: Москомархитектура обработала свыше 25 тысяч заявлений в ПЗЗ

Ефимов: Москомархитектура обработала свыше 25 тысяч заявлений в ПЗЗ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов сообщил о том, что в течение последних семи лет Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) отработал более 24,9 тысячи обращений для внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

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