Ефимов: Москомархитектура обработала свыше 25 тысяч заявлений в ПЗЗ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов сообщил о том, что в течение последних семи лет Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) отработал более 24,9 тысячи обращений для внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ).