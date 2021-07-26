Олимпиада-2020. Стрельба. Американка Инглиш выиграла золото в ските, Виноградова – 6-я

Сегодня на Олимпиаде в Токио были разыграны медали в стендовой стрельбе в дисциплине скит. Победу одержала американка Эмбер Инглиш, россиянка Наталья Виноградова – шестая.
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