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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

МАСКА ИЗ СМЕТАНЫ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ЛИЦА!!!

А знаете ли вы, что одну из самых лучших масок для лица можно сделать из обычной сметаны! Этот рецепт проверен временем — его использовали еще наши бабушки для поддержания красоты и молодости лица! В наше время можно найти любой крем, но вот о его натуральности остаются вопросы… И тут нам на помощь ….

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