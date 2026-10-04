Сын-тихушник убил мать, разрубил тело на части и разложил останки по ведрам

В небольшом городке Кумертау, что в Республике Башкортостан, произошли события, потрясшие местных жителей своей жестокостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Акилова нарядила ...
- ИЕ Пропавшую на Кипр...
- И «Идет на конфликт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым