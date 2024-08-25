Шашков: Украина в учебнике 2016 года называла Курск и Белгород своими регионами

То, что происходит сейчас на Украине — результат многолетнего неправильного воспитания. Об этом публично заявил представитель Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков в беседе с РИА Новости.
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