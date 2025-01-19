Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Новая Iskra, кроссовер на платформе Lada Vesta и другие новинки АВТОВАЗа На состоявшейся пресс-конференции АВТОВАЗа по итогам 2024 года рассказали о продажах, представили новую Lada Iskra и поделились планами на 2025 год.