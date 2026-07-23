Как изменится транспортный налог с 2025 года и что это значит для вашего кошелька

Каждый год, открывая уведомление от налоговой, я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, понимаю, что эти средства идут на дороги, по которым мы все ездим, а с другой — всегда хочется четко понимать, за что именно и сколько плачу.
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