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Как изменится транспортный налог с 2025 года и что это значит для вашего кошелька

Как изменится транспортный налог с 2025 года и что это значит для вашего кошелька

Каждый год, открывая уведомление от налоговой, я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, понимаю, что эти средства идут на дороги, по которым мы все ездим, а с другой — всегда хочется четко понимать, за что именно и сколько плачу.

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