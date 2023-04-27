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График работы Московской канатной дороги будет изменен в майские праздники

График работы Московской канатной дороги в период майских праздников будет изменен. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу канатной дороги.

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