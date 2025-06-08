Owlcat Games показала игру The Expanse: Osiris Reborn по сериалу "Пространство

Российская студия Owlcat Games, широко известная благодаря своим масштабным изометрическим ролевым играм во вселенной Pathfinder, анонсировала новый проект — экшен-RPG под названием The Expanse: Osiris Reborn.
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