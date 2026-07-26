СКА объявил о расторжении контракта с американским защитником Менеллом

Защитник Бреннан Менелл покинул петербургский СКА.Защитник Бреннан Менелл покинул петербургский СКА.Как сообщает пресс-служба КХЛ, российский клуб и 29-летний американский хоккеист расторгли контракт по соглашению сторон.
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